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الدوري الاسباني : برنامج المرحلة الرابعة

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 18 دقيقة مضت
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الدوري الاسباني : برنامج المرحلة الرابعة الدوري الاسباني : برنامج المرحلة الرابعة

 في ما يلي نتائج مباريات المرحلة الرابعة من الدوري الاسباني لكرة القدم : 

- الجمعة: 

ريال بيتيس - غرناطة 2-2 

- السبت: 

ليغانيس - برشلونة 00ر14 ت غ 

اتلتيكو مدريد - سبورتينغ خيخون 15ر17 ت غ 

ايبار - اشبيلية 30ر19 ت غ 

لاس بالماس - ملقة 45ر21 ت غ 

- الاحد: 

اوساسونا - سلتا فيغو 00ر13 ت غ 

اتلتيك بلباو - فالنسيا 15ر17 ت غ 

فياريال - ريال سوسييداد 30ر19 ت غ 

اسبانيول - ريال مدريد 45ر21 ت غ 

- الاثنين: 

الافيس - ديبورتيفو لاكورونيا 45ر21 ت غ 

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