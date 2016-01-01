الدوري الاسباني : برنامج المرحلة الرابعة
في ما يلي نتائج مباريات المرحلة الرابعة من الدوري الاسباني لكرة القدم :
- الجمعة:
ريال بيتيس - غرناطة 2-2
- السبت:
ليغانيس - برشلونة 00ر14 ت غ
اتلتيكو مدريد - سبورتينغ خيخون 15ر17 ت غ
ايبار - اشبيلية 30ر19 ت غ
لاس بالماس - ملقة 45ر21 ت غ
- الاحد:
اوساسونا - سلتا فيغو 00ر13 ت غ
اتلتيك بلباو - فالنسيا 15ر17 ت غ
فياريال - ريال سوسييداد 30ر19 ت غ
اسبانيول - ريال مدريد 45ر21 ت غ
- الاثنين:
الافيس - ديبورتيفو لاكورونيا 45ر21 ت غ
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