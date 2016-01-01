توشاك يسخر من الوداد : الزمالك خاض المباراة برجولة أمام فريق أطفال

أخبارنا المغربية : ع. الوزاني

دقائق قبل اقالته من منصبه كمدرب للوداد البيضاوي بعد الهزيمة النكراء برباعية أمام الزمالك، في ذهاب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، هنأ الويلزي جون توشاك، الفريق المصري على الفوز لأنهم خاضوا المباراة برجولة، أمام فريق الوداد الذي وصف لاعبيه بالأطفال.

وأوضح توشاك خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اللقاء ، أن أهداف الزمالك كلها كانت هدايا من لاعبي فريقه، مشددا على أن المهارات الفردية للاعبي الوداد لم تظهر، وأضاف أنه أمر صعب أن يتلقى الفريق 3 أهداف في 46 دقيقة ويعود للمباراة.

وعن فرصة الوداد للتأهل للنهائي، أكد توشاك أنها مازالت قائمة و لكنها صعبة، موضحا أنه يتمسك بأمل الفوز فى لقاء العودة.