أبطال أفريقيا : زيسكو يفوز بصعوبة على صن داونز و الحسم في الاياب

فاز فريق زيسكو يونايتد الزامبي على ضيفه صن داونز الجنوب أفريقي 2-1 اليوم السبت في ذهاب نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم

ويحتاج زيسكو للتعادل أو الفوز بأي نتيجة، خلال مباراة العودة التي تلعب 24 سبتمبر (أيلول) الجاري، ليتأهل للمباراة النهائية، فيما يحتاج صن داونز للفوز 1-0 أو أكثر للتأهل للمباراة النهائية.