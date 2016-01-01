أتلتيكو مدريد يستعد لبرشلونة بخماسية في مرمى خيخون

أمطر أتلتيكو مدريد شباك ضيفه سبورتنغ خيخون بخمسة أهداف نظيفة في الجولة الرابعة بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وأطمأن مدرب الأتلتي دييغو سيميوني على عودة الماكينة التهديفية للفريق، بعد تزايد الشكوك حولها في الفترة الأخيرة، قبل مواجهة برشلونة على ملعب كامب نو الأربعاء المقبل في الجولة الخامسة بالليغا.

وتناوب على تسجيل خماسية "الروخيبلانكوس" أنطوان غريزمان (ق2 و31) وكيفين غاميرو (ق5) وفرناندو توريس (ق72 و91)، ليرفع فريق العاصمة رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث مؤقتاً، في حين تجرع خيخون هزيمته الأولى هذا الموسم وتوقف رصيده عند 7 نقاط في المرتبة الخامسة.