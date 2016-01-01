كأس الاتحاد الافريقي : النجم الساحلي التونسي يتعادل أمام مازمبي الكونغولي

تعادل النجم الساحلي حامل اللقب مع مازمبي (جمهورية الكونغو الديمقراطية) بنتيجة 1-1، مساء أمس السبت، بسوسة في ذهاب الدور نصف النهائي لكاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم.



وسجل حمزة الاحمر (20) هدف النجم الساحلي وروجي اسالي (52) هدف مازمبي.



وتقام مباراة الاياب يوم 25 شتنبر الجاري بلوبومباشي.



ويستضيف فريق مولودية بجاية الجزائري، اليوم الأحد، نادي الفتح الرباطي في ذهاب المباراة الثانية للدور نصف النهائي.