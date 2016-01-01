كأس الاتحاد الافريقي : النجم الساحلي التونسي يتعادل أمام مازمبي الكونغولي
تعادل النجم الساحلي حامل اللقب مع مازمبي (جمهورية الكونغو الديمقراطية) بنتيجة 1-1، مساء أمس السبت، بسوسة في ذهاب الدور نصف النهائي لكاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم.
وسجل حمزة الاحمر (20) هدف النجم الساحلي وروجي اسالي (52) هدف مازمبي.
وتقام مباراة الاياب يوم 25 شتنبر الجاري بلوبومباشي.
ويستضيف فريق مولودية بجاية الجزائري، اليوم الأحد، نادي الفتح الرباطي في ذهاب المباراة الثانية للدور نصف النهائي.
بالفيديو: ساكنة قرية فرنسية يصدمون صحفيا و يعلنون محمد السادس ملكا لهم
أخبارنا المغربية : مروان بنصالح يحرص الملك محمد السادس خلال إقامته بالقصر الذي يمتلكه بقرية بيتز الواقعة شمال فرنسا، على التواصل مع الساكنة ، كما يقوم ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟