ملعب مراكش يحتضن مباراة دولية ودية بين منتخبين
أخبارنا المغربية : مروان بنصالح
سيحتضن ملعب مراكش الكبيرة مباراة ودية دولية بين منتخبي كندا وموريتانيا يوم 7 أكتوبر المقبل ، قبل مواجهة المنتخب الكندي لنظيره المغربي وديا في نفس الملعب يوم 11 أكتوبر .
و سيخوض المنتخب المغربي ودية أخرى مع الطوغو يوم 15 نونبر المقبل .
يذكر أن المنتخب الكندي فشل في التأهل للدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2018 بروسيا .
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