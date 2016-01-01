ملعب مراكش يحتضن مباراة دولية ودية بين منتخبين

أخبارنا المغربية : مروان بنصالح

سيحتضن ملعب مراكش الكبيرة مباراة ودية دولية بين منتخبي كندا وموريتانيا يوم 7 أكتوبر المقبل ، قبل مواجهة المنتخب الكندي لنظيره المغربي وديا في نفس الملعب يوم 11 أكتوبر .

و سيخوض المنتخب المغربي ودية أخرى مع الطوغو يوم 15 نونبر المقبل .

يذكر أن المنتخب الكندي فشل في التأهل للدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2018 بروسيا .