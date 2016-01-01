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فوز مثير للانتر على حساب يوفنتوس (فيديو)

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 56 دقيقة مضت
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فوز مثير للانتر على حساب يوفنتوس (فيديو) فوز مثير للانتر على حساب يوفنتوس (فيديو)

انتفض إنتر وحول تأخره بهدف أمام يوفنتوس إلى فوز مثير 2-1، في قمة الدوري الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد.

وتقدم ستيفان ليشتاينر بهدف ليوفنتوس من مدى قريب في الدقيقة 66 وتعادل ماوريو إيكاردي بعد ركلة ركنية لأصحاب الأرض عقب دقيقتين.

وسجل إيفان بريسيتش هدف الفوز لإنتر في الدقيقة 78 بينما تعرض زميله إيفر بانيغا للطرد في الدقيقة الأخيرة.

وأصبح رصيد إنتر 7 نقاط من 4 مباريات وتقدم إلى المركز السادس، بينما يأتي يوفنتوس في المركز الثاني برصيد 9 نقاط بعدما مني بخسارته الأولى هذا الموسم.

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