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بطولة اسبانيا: نتائج الدورة الرابعة

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 27 دقيقة مضت
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بطولة اسبانيا: نتائج الدورة الرابعة بطولة اسبانيا: نتائج الدورة الرابعة

في ما يلي نتائج مباريات المرحلة الرابعة من الدوري الاسباني لكرة القدم:

- الجمعة: 

ريال بيتيس - غرناطة 2-2 

- السبت: 

ليغانيس - برشلونة 1-5 

اتلتيكو مدريد - سبورتينغ خيخون 5-صفر 

ايبار - اشبيلية 1-1 

لاس بالماس - ملقة 1-صفر 

- الاحد: 

اوساسونا - سلتا فيغو صفر-صفر 

اتلتيك بلباو - فالنسيا 2-1 

فياريال - ريال سوسييداد 2-1 

اسبانيول - ريال مدريد صفر-2 

- الاثنين: 

الافيس - ديبورتيفو لاكورونيا 45ر18 ت غ 

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