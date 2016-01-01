بطولة اسبانيا: نتائج الدورة الرابعة

في ما يلي نتائج مباريات المرحلة الرابعة من الدوري الاسباني لكرة القدم:



- الجمعة:



ريال بيتيس - غرناطة 2-2



- السبت:



ليغانيس - برشلونة 1-5



اتلتيكو مدريد - سبورتينغ خيخون 5-صفر



ايبار - اشبيلية 1-1



لاس بالماس - ملقة 1-صفر



- الاحد:



اوساسونا - سلتا فيغو صفر-صفر



اتلتيك بلباو - فالنسيا 2-1



فياريال - ريال سوسييداد 2-1



اسبانيول - ريال مدريد صفر-2



- الاثنين:



الافيس - ديبورتيفو لاكورونيا 45ر18 ت غ