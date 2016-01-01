فريق مكسيكي يقيل مدربه مرتين في أسبوع واحد!
أقال تشياباس، المنافس في الدوري المكسيكي لكرة القدم، مدربه خوسيه ساتورنينو كاردوزو للمرة الثانية خلال أسبوع واحد، بعد الهزيمة 0-3 أمام كروز أزول.
وأقيل المدرب الباراغوياني، الذي قاد الفريق خلال 7 هزائم في 9 مباريات في بادئ الأمر الإثنين الماضي، قبل أن يعود إلى منصبه الثلاثاء بعد ضغط من اللاعبين.
وقال النادي في بيان: "قررت إدارة النادي والمدرب خوسيه ساتورنينو كاردوزو إنهاء التعاقد بالتراضي. النادي وجه الشكر إلى المدرب على التزامه واحترافيته وإخلاصه".
وكان تشياباس، الذي يحتل المركز الأخير برصيد 4 نقاط، يأمل في أن تحفز الأحداث الماضية اللاعبين على تقديم الأفضل.
وقال رئيس النادي: "كنا بحاجة إلى أمر مثل هذا ليعرف اللاعبون موقفنا".
هكذا علق بنعبد الله على مسيرة الدار البيضاء "ضد بنكيران"
أخبارنا المغربية - الرباط ردا على المسيرة التي نظمت صباح الأحد بالدار البيضاء، و شهدت رفع شعارات ضد عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة ، علق نبيل ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟