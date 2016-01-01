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فريق مكسيكي يقيل مدربه مرتين في أسبوع واحد!

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 2 ساعات 4 دقيقة مضت
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فريق مكسيكي يقيل مدربه مرتين في أسبوع واحد! فريق مكسيكي يقيل مدربه مرتين في أسبوع واحد!

أقال تشياباس، المنافس في الدوري المكسيكي لكرة القدم، مدربه خوسيه ساتورنينو كاردوزو للمرة الثانية خلال أسبوع واحد، بعد الهزيمة 0-3 أمام كروز أزول.

 

وأقيل المدرب الباراغوياني، الذي قاد الفريق خلال 7 هزائم في 9 مباريات في بادئ الأمر الإثنين الماضي، قبل أن يعود إلى منصبه الثلاثاء بعد ضغط من اللاعبين.

 

وقال النادي في بيان: "قررت إدارة النادي والمدرب خوسيه ساتورنينو كاردوزو إنهاء التعاقد بالتراضي. النادي وجه الشكر إلى المدرب على التزامه واحترافيته وإخلاصه".

 

وكان تشياباس، الذي يحتل المركز الأخير برصيد 4 نقاط، يأمل في أن تحفز الأحداث الماضية اللاعبين على تقديم الأفضل.

 

وقال رئيس النادي: "كنا بحاجة إلى أمر مثل هذا ليعرف اللاعبون موقفنا".

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