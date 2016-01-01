فريق مكسيكي يقيل مدربه مرتين في أسبوع واحد!

أقال تشياباس، المنافس في الدوري المكسيكي لكرة القدم، مدربه خوسيه ساتورنينو كاردوزو للمرة الثانية خلال أسبوع واحد، بعد الهزيمة 0-3 أمام كروز أزول.

وأقيل المدرب الباراغوياني، الذي قاد الفريق خلال 7 هزائم في 9 مباريات في بادئ الأمر الإثنين الماضي، قبل أن يعود إلى منصبه الثلاثاء بعد ضغط من اللاعبين.

وقال النادي في بيان: "قررت إدارة النادي والمدرب خوسيه ساتورنينو كاردوزو إنهاء التعاقد بالتراضي. النادي وجه الشكر إلى المدرب على التزامه واحترافيته وإخلاصه".

وكان تشياباس، الذي يحتل المركز الأخير برصيد 4 نقاط، يأمل في أن تحفز الأحداث الماضية اللاعبين على تقديم الأفضل.

وقال رئيس النادي: "كنا بحاجة إلى أمر مثل هذا ليعرف اللاعبون موقفنا".