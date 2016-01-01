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الدوري الاسباني : برنامج الجولة الخامسة

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات ساعة واحدة مضت
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الدوري الاسباني : برنامج الجولة الخامسة الدوري الاسباني : برنامج الجولة الخامسة

تنطلق مباريات الجولة الخامسة من الدوري الاسباني لكرة القدم يوم غد الثلاثاء : وفي ما يلي برنامج المباريات : 

-الثلاثاء: 

ملقة - ايبار (18.00 ت غ) 

اشبيلية - بيتيس (20.00) 

-الاربعاء: 

ريال مدريد - فياريال (18.00 ت غ)

سلتا فيغو - سبورتينغ خيخون 

برشلونة - اتلتيكو مدريد (20.00)

ريال سوسييداد - لاس بالماس 

غرناطة- اتلتيك بلباو 

-الخميس: 

اوساسونا - اسبانيول (18.00 ت غ) 

ديبورتيفو لا كورونيا- ليغانيس 

فالنسيا - الافيس (20.00)

 
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