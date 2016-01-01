الدوري الاسباني : برنامج الجولة الخامسة
تنطلق مباريات الجولة الخامسة من الدوري الاسباني لكرة القدم يوم غد الثلاثاء : وفي ما يلي برنامج المباريات :
-الثلاثاء:
ملقة - ايبار (18.00 ت غ)
اشبيلية - بيتيس (20.00)
-الاربعاء:
ريال مدريد - فياريال (18.00 ت غ)
سلتا فيغو - سبورتينغ خيخون
برشلونة - اتلتيكو مدريد (20.00)
ريال سوسييداد - لاس بالماس
غرناطة- اتلتيك بلباو
-الخميس:
اوساسونا - اسبانيول (18.00 ت غ)
ديبورتيفو لا كورونيا- ليغانيس
فالنسيا - الافيس (20.00)
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