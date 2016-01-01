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غوارديولا يربط إشراك يايا توريه باعتذاره عن تصريحات مدير أعماله

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات ساعة واحدة مضت
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غوارديولا يربط إشراك يايا توريه باعتذاره عن تصريحات مدير أعماله غوارديولا يربط إشراك يايا توريه باعتذاره عن تصريحات مدير أعماله

أكد مدرب مانشستر سيتي الانجليزي لكرة القدم الاسباني بيب غوارديولا أنه لن يشرك لاعب الوسط الايفواري يايا توريه في أي مباراة في صفوف فريقه قبل أن يعتذر عن تصريح أطلقه وكيل أعماله ديميتري سيلوك. 

وكان سيلوك اعتبر بأن غوارديولا "أذل" توريه بعدما قرر عدم تسجيله رسميا في صفوف الفريق المشارك في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، موضحا أنه في حال لم يحرز مانشستر سيتي اللقب القاري يتعين على غوارديولا الاعتذار لموكله. 

ورد غوارديولا في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء عشية مباراة فريقه ضد سوانسي سيتي في مسابقة كأس الرابطة الانجليزية قائلا "يتعين على توريه الاعتذار لزملائه، للنادي، وإذا لم يفعل فإنه لن يلعب أي مباراة". 

وأضاف المدرب الاسباني بأن "توريه يجب أن يتكلم مع المسؤولين في النادي إذا كانت هناك مشكلة، لكن ما حصل أنه في اليوم التالي قام مدير أعماله بالتصريح لوسائل الاعلام، لم يكن يايا يملك الشجاعة للاتصال بي". 

وفي رد فعله على تصريح غوارديولا قال مدير أعمال اللاعب الايفواري في تصريح تلفزي "فاز غوارديولا ببعض المباريات مع مانشستر سيتي ويعتقد نفسه بأنه أصبح الملك"، مشيرا إلى أنه "سيعتذر لغوارديولا إذا قام بالاعتذار إلى مانويل بيليغريني (سلفه في مانشستر سيتي) لما قام به تجاهه". 

ويبدو أن الأمور تفاقمت كثيرا بين الطرفين لدرجة بأن مستقبل توريه قد يكون خارج أسوار مانشستر سيتي اعتبارا من يناير المقبل خلال فتح باب الانتقالات أو قبل ذلك في حال فسخ العقد الذي يربط بين الطرفين. 

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