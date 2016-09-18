العثور على ابنة أخ رئيس اتحاد الكرة الإسباني مقتولة
أكد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل غارسيا مارغايو، أنه تم العثور على ابنة أخ رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أنخيل بيار، مقتولة في مدينة تولوكا المكسيكية أمس الثلاثاء، بعد أن تم اختطافها في وقت سابق من يوم أمس.
وطبقاً لما صرح به الوزير الإسباني لشبكة أوندا سيرو الإذاعية الإسبانية، اصطحب الخاطفون القتيلة في جولة للمرور على ماكينات الصرف الآلي لسحب نقود، ثم قاموا بالاتصال بعائلتها، التي أبلغت بدورها السلطات الإسبانية بالحادث.
وأضاف مارغايو: "دفعت مبلغاً كبيراً من المال، رغم أنه كان أقل مما طلبوه، واعتقدنا أنها ستنجو ولكن للأسف لم يكن الأمر على هذا النحو".
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