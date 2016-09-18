مونديال الأندية 2016: القرعة تجنب بطل افريقيا ملاقاة ريال مدريد

أجري، اليوم الأربعاء بزيوريخ، سحب قرعة كأس العالم للأندية لكرة القدم (اليابان 2016) الذي أوقع بطل آسيا في مواجهة أميركا المكسيكي في ربع النهائي، وبطل افريقيا في مواجهة أتلتيكو ناسيونال الكولومبي بطل أميركا الجنوبية.

وقام النجم الكرواتي السابق زفونيمير بوبان نائب الأمين العام في الاتحاد الدولي (فيفا)، بعملية سحب القرعة بحضور رئيس الاتحاد الياباني تاشيما كوزو.

وتحددت حتى الآن هوية أربعة من الفرق السبعة المشاركة في النهائيات، وهي أوكلاند سيتي النيوزيلندي (المتوج بدوري أبطال أوقيانيا)، ونادي أميركا المكسيكي (بطل دوري أبطال كونكاكاف)، وريال مدريد الأسباني (المتوج بدوري أبطال أوروبا) وأتلتيكو ناسيونال الكولومبي (المتوج بكوبا ليبرتادوريس).

وستقام المباراة الأولى بين ممثل الدولة المضيفة، بطل الدوري الياباني الذي سيتحدد في 3 دجنبر المقبل مع أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانيا في 8 من الشهر ذاته، فيما سيواجه الفائز في هذه المواجهة بطل افريقيا الذي سيتحدد في 21 أكتوبر المقبل.

وسيواجه نادي أميركا المكسيكي بطل كونكاكاف (اميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) بطل آسيا الذي سيتحدد في 26 نونبر المقبل.

يذكر أن النسخة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية كانت قد أقيمت بالبرازيل سنة 2000، لتصبح هذه المسابقة حدثا سنويا منذ سنة 2005 حيث استضافت اليابان النهائيات سنوات 2006 و2007 و2008 و2011 و2012، فيما استضاف المغرب بعدها نسختي 2013 و2014، والامارات نسختي 2017 و2018.