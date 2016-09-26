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خطير جدا : رئيس الزمالك يتهم الوداد البيضاوي باستعمال اساليب السحر و الشعوذة و ارشاء الحكم ( الفيديو )

بواسطة أخبارنا المغربية 5 ساعات 47 دقيقة مضت
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خطير جدا : رئيس الزمالك يتهم الوداد البيضاوي باستعمال اساليب السحر و الشعوذة و ارشاء الحكم ( الفيديو )

 

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

في واحدة من الخرجات الإعلامية المفاجئة جدا ، صرح مرتضى منصور رئيس فريق الزمالك المصري لإحدى الفضائيات المصرية ان أسباب الهزيمة القاسية التي تعرض لها فريقه ليلة السبت الماضي بالرباط ضد فريق الوداد البيضاوي تعود بالاساس إلى اعمال السحر و الشعوذة التي إلتجأ ليها الفريق المغربي ، مستغربا كيف ان فريقا فاز في ميدانه برباعية نظيفة ، ينهار أمام نفس الفريق في لقاء العودة بخمسة أهداف لهدفين .

و قد طالب رئيس الزمالك بتدخل " الكاف " من اجل الحد من مثل هذه الظواهر في الملاعب الإفريقية ، مستطردا كلامه بالقول أنه سعيد لمواجهة فريق من جنوب افريقيا ، يحترم ضيوفه و لا يستعمل مثل هذه الطرق غير الشرعية للفوز على خصومه .

خروج المصري منصور هذا ، يكشف الوجه الخفي الرسائل المبطنة التي أراد تمريرها للرأي العام ، سيرا على الهجمات الاعلامية المصرية السابقة ، لاسيما بعد مديحه للفريق الجنوب افريقي الذي سيواجهه في المقابلة النهائية ، و ارتباط ذلك بالصراع المغربي الجنوب افريقي فيما يخص قضية الصحراء المغربية المتنازع عليها .

تصريح خطير بهذه الطريقة سيأجج الصراع مجددا بين المغرب و مصر ، و سيعيد إلى الواجهة الحقد الدفين و العقدة المغربية التي تزعج بعض المصريين .

لنستمع إلى تصريح رئيس الزمالك ( الفيديو ) :


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1 | محمد
لولا طوشاك لخسرتم ذهابا وايابا مع الحمراء ولعلمك كانت النتيجة بالرباط ان تكون 10او12
مقبول مرفوض
11
تقرير كغير لائق 2016/09/26 - 03:13
2 | عزيز
سويسرا
عادي كلب من كلاب السيسي. هدي هي مصر بلطجيه راحت عليهم الفراعنه .شحاته.نصف الشعب ساكن في المقابر
مقبول مرفوض
9
تقرير كغير لائق 2016/09/26 - 07:09
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