مدرب المنتخب الإنجليزي متورط في فضيحة رشاوى

يواجه المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، سام ألاردايس، تحقيقات من اتحاد الكرة في بلاده، بعد نشر تقرير صحافي حول تورطه في فضيحة رشوة مقابل الكشف عن طرق الالتفاف على قواعد انتقالات اللاعبين.

ونشرت صحيفة دايلي تيليغراف، اليوم الثلاثاء، تسجيل فيديو تم تصويره بشكل سري لأردايس هو يتحدث مع صحافيين سريين منتحلين صفة رجال أعمال، حول طرق الالتفاف على قواعد لوائح اتحاد الكرة التي تم تحديثها في 2008 حول حقوق ملكية الطرف الثالث للحقوق الاقتصادية للاعبين.

وأشارت الصحيفة إلى أن ألاردايس تفاوض على صفقة بـ400 ألف جنيه إسترليني (518 ألفاً و516 دولاراً)، مقابل إعطاء نصائح لممثلي لشركة آسيوية لوكالة اللاعبين، وهو اتفاق يمثل تضارباً في المصالح، كما سخر من سلفه روي هودغسون.

كما انتقد ألاردايس المساعد السابق لهودجسون جاري نيفيل، وقرار اتحاد الكرة الإنجليزي بإعادة بناء إستاد ويمبلي، وفقاً لما أشارت اليه الصحيفة.

ولم يرد ألاردايس بعد على إدعاءات الصحيفة البريطانية، في الوقت الذي طلب فيه اتحاد الكرة من ديلي تيليغراف تسجيل الفيديو للواقعة، وفقاً لما ذكرته وسائل الإعلام.