نجم برشلونة بطل فضيحة جنسية مع صديقة كريستيانو رونالدو!

يتصدّر نجم برشلونة وتوتنهام السابق وال اي غالاكسي الأميركي الحالي جيوفاني دوس سانتوس العناوين بسبب ابتزازه بتسريب شريط ايباحي له عبر الانترنت.

وفي التفاصيل فإن دوس سانتوس عرضة لفضيحة كبيرة متمثلة بتسريب شريط خاص يضمّه مع صديقته السابقة العارضة البرازيلية ايزا غونزاليز التي ارتبط اسمهh مؤخراً بعلاقة غرامية مع نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو

يُشار الى ان الشريط تم تصويره خلال حفلة خاصة في مدينة لوس آنجيليس.

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