الرئيسية | رياضة | كورة عالمية | نجم برشلونة بطل فضيحة جنسية مع صديقة كريستيانو رونالدو!

نجم برشلونة بطل فضيحة جنسية مع صديقة كريستيانو رونالدو!

بواسطة أخبارنا المغربية 2 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
نجم برشلونة بطل فضيحة جنسية مع صديقة كريستيانو رونالدو! نجم برشلونة بطل فضيحة جنسية مع صديقة كريستيانو رونالدو!

يتصدّر نجم برشلونة وتوتنهام السابق وال اي غالاكسي الأميركي الحالي جيوفاني دوس سانتوس العناوين بسبب ابتزازه بتسريب شريط ايباحي له عبر الانترنت.

وفي التفاصيل فإن دوس سانتوس عرضة لفضيحة كبيرة متمثلة بتسريب شريط خاص يضمّه مع صديقته السابقة العارضة البرازيلية ايزا غونزاليز التي ارتبط اسمهh مؤخراً بعلاقة غرامية مع نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو

يُشار الى ان الشريط تم تصويره خلال حفلة خاصة في مدينة لوس آنجيليس.

عن أوروسبور

 

مجموع المشاهدات: 1 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

أرشيف الرياضة

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)