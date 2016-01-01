أتلتيكو مدريد يجدد تفوقه على بايرن ميونخ وينفرد بالصدراة

حقق أتلتيكو مدريد الإسباني فوزاً ثميناً 1-0 على ضيفه بايرن ميونخ الألماني، في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الرابعة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ،اليوم الأربعاء، و التي شهدت أيضاً تعادل روستوف الروسي مع ضيفه إيندهوفن الهولندي 2-2.

وانفرد أتلتيكو بصدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، بفارق 3 نقاط أمام بايرن، صاحب المركز الثاني، فيما حل إيندهوفن في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، متفوقاً بفارق الأهداف على روستوف صاحب المركز الأخير.

وتقمص لاعب أتلتيكو يانيك كاراسكو دور البطولة في المباراة بعدما سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 35، فيما أهدر أنطوان غريزمان ركلة جزاء للفريق الإسباني قبل نهاية المباراة بست دقائق.

وفي المباراة الأخرى، خيم التعادل الإيجابي 2-2 على لقاء روستوف مع أيندهوفن.

وتقدم روستوف بهدف مبكر حمل توقيع ديميتري بولوز في الدقيقة التاسعة، قبل أن يتعادل دافي برويبر لإيندهوفن في الدقيقة 14.

وواصل بولوز تألقه بعدما نجح في هز الشباك مرة أخرى، مسجلاً الهدف الثاني للفريق الروسي في الدقيقة 38، غير أن لوك دي يونغ أدرك التعادل لإيندهوفن في الدقيقة 45.

وأهدر إيندهوفن فرصة حصد النقاط الثلاث بعدما أضاع لاعبه أندريس غواردادو ركلة جزاء في الدقيقة 57.