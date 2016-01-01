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هل غوارديولا مغربي؟

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 44 دقيقة مضت
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هل غوارديولا مغربي؟ هل غوارديولا مغربي؟

مع وصوله إلى تدريب مانشستر سيتي أحد أهم فرق الدوري الإنجليزي الممتاز زادت الأضواء على مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ السابق بيب غوارديولا.

وكشفت الصحافة العالمية العديد من الأسرار في مسيرة المدرب الناجح، من بينها تلك التصريحات التي أدلى بها النجم الدولي الأوروغوياني الأسبق كريستيان أبرو، والذي أكد أن المكسيكيين أطلقوا على غوارديولا لقب "المغربي" عندما كان يلعب في الدوري المكسيكي مع نادي دورادوس.

وقال أبرو زميل غوارديولا في الفريق المكسيكي عام 2006 إن جماهير النادي كانت تطلق عليه لقب "المغربي" بسبب اعتقادهم بأن بيب يحمل ملامح مغربية ويشبه المغاربة.

وقال أبرو إنه لا يزال يطلق لقب "المغربي" على غوارديولا مؤكداً أن الأخير يضحك عند سماعه ويعجبه كثيراً.

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