تغريم سيلتيك بسبب الأعلام الفلسطينية

فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم غرامة قيمتها عشرة آلاف يورو ضد سيلتيك، بسبب رفع مشجعيه للأعلام الفلسطينية خلال المباراة التي جمعته بهبوعيل بئر السبع ضمن أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقامت جماهير سيلتيك خلال مباراة فريقها الشهر الماضي أمام هبوعيل بئر السبع الإسرائيلي، في ذهاب المرحلة النهائية لمجموعات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، برفع الأعلام الفلسطينية داخل ملعب المباراة.

وتجاهل مشجعو سيلتيك وقتها تحذيرات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الذي اعتبر أن الأعلام "لافتات محظورة".

وبعدها تواصلت حملة جماهير نادي سيلتيك الاسكتلندي في دعمها للقضية الفلسطينية، وذلك عبر "هاشتاغ" أطلقته على الصفحة الرسمية للنادي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

ولاقت المبادرة الجماهيرية تأييدًا كبيرًا من جانب محبي الكرة في اسكتلندا، وأبدوا موافقتهم على المشاركة في الحملة التي جاءت تحت عنوان "مباراة من أجل فلسطين أفضل".

وأطلقت الجماهير حملة دعم لفلسطين، مطالبة ناديها بإقامة مباراة (لم يتم تحديد موعدها)، تخصص إيراداتها لصالح الشعب الفلسطيني.

وهذا الاتهام التاسع لسيلتيك من الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الأخيرة بسبب سلوك مشجعيه. وتعرض سيلتيك للغرامة في كل مرة.