المنتخب المغربي في المرتبة 11 ضمن ترتيب الكاف

أخبارنا المغربية : الرباط

احتل المنتخب المغربي المركز الحادي عشر في ترتيب الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الخاص بالمنتخبات الستة عشر التي تأهلت إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا بالغابون 2017، وأدى الفريق الوطني غاليا ثمن استبعاده من نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2015 وكذا خروجه من الأدوار الأولى لدورتي 2012 و2013.

وبناء على هذا التصنيف تم توزيع المنتخبات 16 على أربع قبعات حيث وضع الفريق الوطني في القبعة الثالثة إلى جانب منتخبات الكامرون والسينغال ومصر، وبرغم أن منتخب الغابون حل في المركز العاشر إلا أنه سيوضع في القبعة الأولى ليتصدر إحدى المجموعات بوصفه البلد المستضيف للبطولة.

وجاء ترتيب الدول المتأهلة الى كأس أمم إفريقيا 2017 كالتالي:

1 - كوت ديفوار (63.5 نقطة)

2 - غانا (56.5 نقطة)

3 - الجزائر (43.5 نقطة)

4 - تونس (34.5 نقطة)

5 - مالي (33.5 نقطة)

6 - بوركيافاسو (33.5 نقطة)

7 - جمهورية الكونغو (29.5 نقطة)

8 - الكاميرون (29 نقطة)

9 - السنغال (24 نقطة)

10- الغابون (22 نقطة)

11 - المغرب (18.5 نقطة)

12- مصر (15.5 نقطة)

13الطوغو (15.5 نقطة)

14- أوغندا (12 نقطة)

15- زيمبابوي (10 نقطة)

16- غينيا بيساو (8.5 نقطة)