الرئيسية | رياضة | كورة عالمية | المنتخب المغربي في المرتبة 11 ضمن ترتيب الكاف

المنتخب المغربي في المرتبة 11 ضمن ترتيب الكاف

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 38 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
المنتخب المغربي في المرتبة 11 ضمن ترتيب الكاف المنتخب المغربي في المرتبة 11 ضمن ترتيب الكاف

أخبارنا المغربية : الرباط 

احتل المنتخب المغربي المركز الحادي عشر في ترتيب الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الخاص بالمنتخبات الستة عشر التي تأهلت إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا بالغابون 2017، وأدى الفريق الوطني غاليا ثمن استبعاده من نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2015 وكذا خروجه من الأدوار الأولى لدورتي 2012 و2013.

وبناء على هذا التصنيف تم توزيع المنتخبات 16 على أربع قبعات حيث وضع الفريق الوطني في القبعة الثالثة إلى جانب منتخبات الكامرون والسينغال ومصر، وبرغم أن منتخب الغابون حل في المركز العاشر إلا أنه سيوضع في القبعة الأولى ليتصدر إحدى المجموعات بوصفه البلد المستضيف للبطولة. 

وجاء ترتيب الدول المتأهلة الى كأس أمم إفريقيا 2017 كالتالي: 

1 - كوت ديفوار (63.5 نقطة) 

2 - غانا (56.5 نقطة) 

3 -  الجزائر (43.5 نقطة) 

4 -  تونس (34.5 نقطة) 

5 -  مالي (33.5 نقطة) 

6 -  بوركيافاسو (33.5 نقطة) 

7 -  جمهورية الكونغو (29.5 نقطة) 

8 -  الكاميرون (29 نقطة) 

9 - السنغال (24 نقطة) 

10- الغابون (22 نقطة) 

11 - المغرب (18.5 نقطة) 

12- مصر (15.5 نقطة) 

13الطوغو (15.5 نقطة) 

14- أوغندا (12 نقطة) 

15- زيمبابوي (10 نقطة) 

16- غينيا بيساو (8.5 نقطة)

مجموع المشاهدات: 71 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

أرشيف الرياضة

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)