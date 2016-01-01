تطبيق "الإعادة بالفيديو" في الدوري الإيطالي رسمياً

بات من المقرر إجراء تطبيق تجريبي لاستخدام الإعادة بالفيديو من أجل مساعدة الحكام في الحالات الصعبة غداً الأحد في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم "السيري آ" خلال مباراتي ميلان وساسولو وتورينو أمام فيورنتينا.

وأفادت رابطة "السيري آ" بأن هذه هي المرة الأولى التي تطبق فيها هذه التقنية في البطولة المحلية، في الوقت الذي سيتناقش فيه مساعدين الحكام المسؤولين عنها الحالات الجدلية خارج نطاق المباراة دون اللجوء لإيقافها.

ويقتضي النظام الجديد، الذي أطلقه رئيس الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" السويسري جياني إنفانتينو، تدخل إعادات الفيديو في حالات إقرار صحة هدف من عدمه والبطاقات الحمراء وركلات الترجيح والفصل في تحديد هوية لاعب في حالة ارتكاب مخالفة أو ما شابه.

وقال المسؤول عن هذا النظام روبرتو روسيتي، في تصريحات لوسائل الإعلام: "لا يوجد أي تداخل في اللعب ولا يريد أحد تجريد الحكم من سلطاته. نحن بصدد إنهاء مرحلة جوهرية من الناحية التدريبية، لأن الحكم الذي سيدير هذا النظام يجب أن يتعلم كيفية استخدام هذه التقنية".

وسترسل النتائج والتقارير الخاصة بمواجهتي الغد إلى "فيفا" الذي سيقرر إقحام هذه التجارب عبر الاتصال بالإنترنت مباشرة من عدمه في غضون عامين.

وتم تطبيق هذه التجربة رسمياً خلال مباراة إيطاليا وفرنسا الودية مطلع الشهر المنصرم والتي تواجد خلالها مساعدو حكام الفيديو في مكتب خاص بملعب "سان نيكولا" بمدينة باري، جنوبي إيطاليا، وتبادلوا الآراء مع الحكم الهولندي بيورن كويبرس.