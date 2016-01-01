كولن يوقف سلسلة انتصارات بايرن ميونخ بالدوري الألماني

خيب بايرن ميونيخ طموح مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي بتحقيق رقم قياسي جديد عندما ارتضى بأول تعادل بعد 5 انتصارات متتالية مع ضيفه كولن 1-1 السبت في المرحلة الـ6 من البوندسليغا.

وكان أنشيلوتي يتطلع إلى معادلة رقم أندريه شوبرت الذي قاد فريقه بوروسيا مونشنغلادباخ إلى 6 انتصارات متتالية في بداية الموسم الماضي، وويلي إنتيمان مدرب شتوتغارت في بداية موسم 1986-1987.

وحقق أنشيلوتي أول رقم قياسي بعدما قاد بايرن ميونيخ إلى أفضل بداية في تاريخه بتحقيق 8 انتصارات متتالية في جميع المسابقات هذا الموسم قبل أن يسقط الأربعاء أمام أتلتيكو مدريد الإسباني 0-1 في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

افتتح أصحاب الأرض التسجيل عندما تابع كيميش برأسه في الشباك كرة من تمريرة عرضية أرسلها الإسباني خوان بينات في (د.40).

وفي الشوط الثاني، تمكن كولن من إدراك التعادل عندما مرر مارسيل ريسه كرة عرضية إلى موديست أطلقها قوية من داخل المنطقة في سقف شبكة الحارس مانويل نوير في (د.63).

بدوره، حقق هوفنهايم فوزه الثاني مقابل 4 تعادلات بتغلبه على مضيفه إينغلوشتات 2-1.

وافتتح ساندرو فاغنر التسجيل إثر متابعة لكرة نفذها الكرواتي أندري كراماريتش من ركلة حرة في (د.11).

وأضاف الألماني من أصول تركية كريم ديمير باي الهدف الثاني بعد تمريرة من لوكاس روب أسكنها أسفل الزاوية اليمنى في (د.35).

وفي الوقت بدل الضائع، قلص لوكاس هينترسير الفارق من ركلة جزاء احتسبت بعد لمسة يد من لوكاس روب الذي عوقب بالصفراء في (د.90+5).

وارتقى هرتا برلين إلى المركز الثاني مؤقتا برصيد 13 نقطة بعد أن عمق جراح ضيفه هامبورغ بفوزه عليه 2-0.

وافتتح البوسني وداد إيبيسيفيتش التسجيل في الشوط الأول مستفيدا من كرة وصلته من ركنية تابعها بيمناه في قلب المرمى في (د.29).

وفي الشوط الثاني، عزز هرتا برلين تقدمه وأكد فوزه بالهدف الثاني لإيبيسيفيتش الذي ترجم بنجاح ركلة جزاء كان وراءها السويدي ألبين إيكيدال الذي أسقط السويسري فالنتين شتوكر في المنطقة المحرمة في (د.70).

وسقط دارمشتات أمام ضيفه فيردر بريمن 1-2.

وتقدم دارمشتات بواسطة الكرواتي أنطونيو ميركو تشولاك من ركلة جزاء تسبب بها المدافع الدولي التشيكي ثيودور جبري سيلاسي إثر خطأ ضد جيروم غوندورف في (د.19).

وفي مستهل الشوط الثاني، أدرك فيردر بريمن التعادل عندما كفر جبري سيلاسي عن ذنبه ومرر كرة متقنة برأسه إلى الفرنسي لامين سانيه تابعها الأخير من زاوية ضيقة جدا في المرمى في (د.51).

وساهم الغامبي في تقدم فيردر بريمن بعد أن أرسل كرة ممتازة إلى سيرج غنابري تابعها الأخير في أسفل الزاوية اليمنى في (د.67).

لكن تشولاك قال الكلمة الأخيرة وأدرك التعادل لأصحاب الأرض وبمساندة من غوندورف نفسه أيضا في (د.73).

وأوقف فرايبورغ انطلاقة اينتراخت فرانكفورت ورصيده عند 10 نقاط بفوزه عليه بهدف يتيم ومبكر سجله الإيطالي فينتشنزو غريفو بعد أن تابع في أعلى الزاوية اليسرى كرة وصلته من التركي أونور بولود في (د.4).