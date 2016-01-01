مودريتش وراكيتيتش خارج تشكيلة كرواتيا

لن يفتقد منتخب كرواتيا خلال المباريات المقبلة ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2018 لجهود قائده وأفضل لاعبيه، لاعب وسط ريال مدريد لوكا مودريتش، فحسب بل أيضاً لنجمه ولاعب برشلونة إيفان راكيتيتش، ولأفضل مدافعيه ديان لوفرين (لاعب ليفربول).

وصرح مدرب منتخب كرواتيا، أنتي كاسيتس، اليوم الإثنين، لصحيفة سبورتسكي نوفوستي الرياضية: "لن نحظى بمشاركة راكيتيش.. لديه مشكلة في وتر أكيليس، ولهذا لم يلعب أمس مع برشلونة.. وبدلاً منه استدعينا قائد دينامو، دوماجوج أنتوليتش".

وأكد كاسيتش أيضاً أن لوفرين لديه مشكلات وسيحل محله ماركو روج وماتيج ميتروفيتش.

وسيكون على كرواتيا أن تخوض دون هؤلاء النجوم الثلاثة المباراتين المقبلتين في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال روسيا، والأولى سيخوضها كزائر أمام كوسوفو في 6 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، والأخرى أمام فنلندا في 9 من الشهر نفسه، ضمن المجموعة التاسعة.

وكان الاتحاد الكرواتي لكرة القدم أعلن، أمس الأحد، عن استدعاء روج، اللاعب بمنتخب تحت 21 عاماً، ليحل محل مودريتش المصاب.

وميتروفيتش مدافع شاب يلعب بصفوف نادي رييكا، وأنتوليتش لاعب وسط في دينامو زغرب.

ورغم غياب النجوم الثلاثة، لم يفقد مدرب المنتخب الكرواتي الثقة، وقال في هذا الصدد: "أؤمن بهؤلاء اللاعبين.. أؤمن بوحدتنا وبأننا سنقوم باللازم في المباريتين".

وأضاف أن منتخب كرواتيا يتفوق على نظيريه الكوسوفي والفنلندي في التمركز والجودة.