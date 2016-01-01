إنفانتينو يقترح إقامة كأس العالم بمشاركة 48 منتخبا
اقترح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، والذي شملت وعوده الانتخابية زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم إلى 40 فريقا، اقترح إقامة البطولة بمشاركة 48 فريقا.
ونقلت وسائل إعلام كولومبية الاثنين 3 أكتوبر/تشرين الأول عن إنفانتينو قوله، في مناسبة حضرها بجامعة سيرجيو اربوليدا، إن مجلس الفيفا سيتخذ قرارا نهائيا بهذا الخصوص في يناير/كانون الثاني. وأكد متحدث باسم الفيفا صحة هذه التقارير.
وقال إنفانتينو إنه يقترح إقامة دور تمهيدي إقصائي بمشاركة 32 منتخبا في البلد المضيف، ليتأهل 16 منتخبا إلى دور المجموعات. وسينضم إليهم 16 منتخبا أعلى تصنيفا أعفوا من خوض هذا الدور التمهيدي.
وقال "الفكرة هي أن 16 فريقا تتأهل مباشرة إلى دور المجموعات، وتلعب المنتخبات 32 الأخرى مرحلة تمهيدية في البلد المنظم لكأس العالم... تلعب على 16 مقعدا آخر".
وتابع "هذا يعني أن 32 فريقا ستستكمل البطولة ولكن 48 فريقا ستشارك".
وأضاف "يسعى الفيفا لتطوير كرة القدم في العالم بأسره وكأس العالم هو الحدث الأكبر. إنه أكثر من مجرد منافسة".
يذكر أن إنفانتينو كان قد انتخب رئيسا للفيفا في 26 فبراير/شباط الماضي، خلفا لسيب بلاتر الذي تقرر إيقافه ست سنوات لمخالفة ميثاق الأخلاق بالاتحاد الدولي.
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