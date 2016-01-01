قائد الكاميرون السابق ريغوبرت سونغ يفيق من الغيبوبة

أفاق القائد السابق لمنتخب الكاميرون لكرة القدم، ريغوبرت سونغ، من غيبوبته، بعد اصابته، أمس الاحد، بسكتة دماغية، وهو في "وضع مقبول" بحسب مدير مستشفى ياوندي حيث يرقد.



وقال لويس جوس بيتانغ مدير مركز الطوارىء في ياوندي "آخر الاخبار بعد قبوله في مركز الطوارىء جيدة بما فيه الكفاية، لان المريض سونغ قد افاق من غيبوبته".



وتابع "يمكننا التأكيد ان حالته الصحية مقبولة. يتنفس بشكل عفوي ولم يعد تحت الاوكسجين. النزيف الدماغي تحت السيطرة".



وبحسب المصدر نفسه، تنتظر سونغ طائرة طبية في ياوندي لنقله الى فرنسا وعلى متنها "فريق من الاطباء الفرنسيين".



وأضاف "كل الظروف مهيأة" للاخلاء والطائرة يجب ان تغادر ياوندي مساء الثلاثاء الى باريس حيث سيصل صباح الاربعاء. وبعد ذلك سيتم نقله الى مستشفى بيتييه سالبيتريير".



وزار أمين عام الرئاسة الكاميرونية، فرديناند نغو نغو، اللاعب، أمس الاثنين، في المستشفى، بحسب الاذاعة الرسمية.



ويحمل سونغ (40 عاما) الرقم القياسي من حيث عدد المشاركات في كأس امم افريقيا (8 مرات و36 مباراة) وخاض 137 مباراة دولية وشارك في كأس العالم اربع مرات (1994 و1998 و2002 و2010)، واحرز ذهبية العاب سيدني الاولمبية 2000. ودافع سونغ على صعيد الاندية عن الوان متز ولنس الفرنسيين وليفربول الانجليزي وغلطة سراي وطرابزون سبور التركيين.