روني ينفجر غاضبًا في الصحفيين بسبب السؤال الممل!

عبر قائد منتخب إنجلترا "واين روني" عن استيائه وغضبه من كثرة الأسئلة المتعلقة بمركزه في تشكيلة منتخب الأسود الثلاثة مؤكدًا أنه لا يتدخل بأي شكل من الأشكال لاختيار مركزه داخل الملعب.

وأثار المدير الفني السابق للمنتخب الإنجليزي "سام ألارديس" اللغط بعدما صرح عقب الفوز على سلوفاكيا حين تعرض مهاجم مانشستر يونايتد للانتقاد أن روني بكل ما قدمه يحق له اختيار مركزه داخل الملعب واللعب في أي مكان يريد!

ونفى صاحب الـ30 عامًا أن يكون قد تدخل في أي وقت سابق من أجل فرض نفسه في مركز معين مع المنتخب الإنجليزي، مشيرًا في الوقت ذاته أنه لا يمانع في اللعب في أي مركز يراه المدير الفني مناسبًا لقدراته وأكثر إفادة للفريق.

وصرح روني في المؤتمر الصحفي قبل مباراة مالطا قائلاً "لا أعرف ما هو مركزي بالتحديد! أعتقد أن هذا السؤال يجب أن يتم توجيه لجاريث! –مدرب إنجلترا المؤقت-".

ثم تابع "أعتقد أن المزيد من الحديث حول هذا الموضوع ومركزي مع إنجلترا قد بات متعبًا، سواء كنت سألعب مهاجمًا لاعب وسط أو صانع لعب، لقد أجبت هذا السؤال في عديد المرات، وفي كل مرة تحصلون على ذات الإجابة، سوف ألعب في المركز الذي يطلبه مني المدرب!".

وأضاف في حديثه "أنا لا أختار لنفسي مركز معين لم يحدث هذا على الإطلاق مع إنجلترا، أنا ألعب وفق التعليمات التي أحصل عليها وأؤكد لكم أن هذا ما سوف يحدث مع جاريث، سواء لعبت أم لم ألعب سأحاول تقديم كل ما لدي من أجل المنتخب".

عن موقع غول