مدير المنتخب الأرجنتيني : ميسي لا يُساعد نفسه!

اتهم جورج ميادوسكيوي مدير المنتخب الأرجنتيني نجم منتخب بلاده ونادي برشلونة الإسباني "ليونيل ميسي" بأنه لا يساعد نفسه للابتعاد عن الإصابات في ظل رغبته في المشاركة في كل دقيقة من المباريات المتاحة.

وغاب اللاعب صاحب الـ29 عامًا عن مباريات فريقه "البلاوجرانا" منذ 21 سبتمبر بسبب إصابة في الفخذ تعرض لها خلال مباراة التعادل 1-1 مع اتلتيكو مدريد في ملعب كام نو وهو ما يعني غيابه عن مباراتي تصفيات كأس العالم ضد بيرو وباراجواي هذا الشهر.

ودفعت الإصابة الاخيرة مدرب المنتخب الارجنتيني إدجاردو باوزا إلى دعوة كلًا من ناديه ومنتخب بلاده للتعاون من أجل مساعدة ميسي على الحفاظ على جاهزيته البدنية الكاملة. لكن ميادوسكيوي الذي عينه الاتحاد الأرجنتيني كمدير للمنتخب اتهم ميسي بأنه لا يساعد نفسه برغبته في التواجد دائمًا على أرضية الميدان.

قال جورج "الشخص غير الحرص هو اللاعب الذي يرغب دائمًا في التواجد على أرضية الميدان، أعتقد ان المنتخب الوطني يعتني بلاعبيه بأفضل طريقة، بعثنا بطبيب لأجل عملية أجوستو فيرنانديز، وذهب أيضًَا لإلقاء نظرة على ميسي، نحن نهتم بكل لاعبي المنتخب الوطني".

وتوقع ميادوسكيوي أن يكون لميسي دورًا مهمًا في مباراتي الأرجنتين ضد البرازيل وكولومبيا في تصفيات كأس العالم الشهر القادم "سوف يعود ليو في غضون الأسابيع المقبلة ونأمل أن يتواجد في مباريات نوفمبر، علينا دائمًا ان نشكر اللاعبين الذين يأتوا إلى هنا، لاجل قميص منتخب بلادهم، لأجل مجده".

غن موقع غول