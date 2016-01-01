بنزيما بإمكانه الانضمام للمنتخب الفرنسي

أكد رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لو غريت، أن المهاجم كريم بنزيما يمكن اختياره للانضمام للمنتخب، بعدما أٌبعد عن "الديوك" خلال الفترة الماضية على خلفية تورطه في قضية ابتزاز زميله ماثيو فالبوينا بشريط جنسي.

وقال لو غريت في مقابلة نشرتها اليوم صحيفة لو فيغارو: "ترعبني فكرة معاقبة الناس للأبد. القضية تأخذ مسارها وشخصياً أعتقد أن الأمر تأخر كثيراً".

وكان رئيس الاتحاد الفرنسي هو من استبعد بنزيما من المنتخب حفاظاً على تناغم الفريق، بعد اتهام قاض التحقيق في القضية مهاجم ريال مدريد بالتورط في قضية ابتزاز فالبوينا.

واتخذ لو غريت الذي لطالما دافع عن بنزيما هذا القرار لكي لا يؤثر على استقرار المنتخب قبل خوضه بطولة أمم أوروبا التي كانت تستضيفها فرنسا.

واحتج لو غريت مراراً على طول فترة نظر القضية، وكان دائم الإشادة باللاعب.

وقال: "نحن نحب اللاعب كثيراً ولم يفتعل مشاكل في المنتخب أبدا. دييديه (ديشامب) دائماً ما يدافع عنه، حتى عندما لا يحرز أهدافا. بدأ الموسم بشكل لجيد، وسنرى ما سيحدث".

ولم يغلق لو جريت الباب في ان يصبح زين الدين زيدان يوماً ما أيضاً مدربا لمنتخب فرنسا، ولكنه أكد أن ديشامب يمتد عقده في الوقت الحالي حتى مونديال 2018.

وقال: "إنه يسير على نحو جيد في مدريد وأنا سعيد به. لقد أظهر معدنه ويعرف اللعب. يمكنه أن يكون المدرب يوما ما بالطبع".

وأبدى لو غريت (75 عاما) أمله في أن يصبح ديشامب في المستقبل رئيسا للاتحاد الفرنسي للعبة.