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تصفيات المونديال: المنتخب السوري يقهر "التنين الصيني"

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 2 دقيقة مضت
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تصفيات المونديال: المنتخب السوري يقهر "التنين الصيني" تصفيات المونديال: المنتخب السوري يقهر "التنين الصيني"

عزز المنتخب السوري لكرة القدم آماله في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل لبطولة كأس العالم 2018، وانتزع فوزاً غالياً 1-0 على مضيفه الصيني اليوم الخميس، في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى بالدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات المونديال الروسي.

 

ورفع المنتخب السوري رصيده إلى أربع نقاط ليتقدم إلى المركز الرابع في المجموعة بفارق الأهداف فقط خلف نظيره الإيراني الذي يحل ضيفاً على أوزبكستان في مباراة أخرى اليوم بنفس المجموعة.

 

وتجمد رصيد المنتخب الصيني عند نقطة واحدة ليتراجع غلى المركز الخامس قبل الأخير في المجموعة.

 

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل محمود المواس الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 53 ليمنح فريقه الفوز الأول في هذا الدور من التصفيات ويوجه لطمة قوية للتنين الصيني.

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