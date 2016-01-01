ايطاليا تنتزع التعادل أمام اسبانيا في تصفيات كأس العالم (فيديو)
بواسطة 37 دقيقة مضت
سبانيا بعد عشر دقائق من بداية الشوط الثاني مستفيدا من خطأ فادح للحارس المخضرم جيانلويجي بوفون.
لكن دي روسي أدرك التعادل لإيطاليا في الدقيقة 82 من ركلة جزاء احتسبت بعد خطأ ضد سيرجيو راموس مدافع إسبانيا.
وأصبح رصيد كل منتخب أربع نقاط في المجموعة السابعة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم.
لكن ألبانيا انتزاع صدارة المجموعة بعد الفوز 2-صفر على ليختنشتاين ليصبح رصيدها ست نقاط من مباراتين.
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