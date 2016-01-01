تصفيات المونديال : تعادل مخيب للأرجنتين أمام بيرو

فرض منتخب البيرو لكرة القدم التعادل على ضيفه الأرجنتيني 2-2، في ليما، ضمن منافسات الجولة التاسعة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وسجل غيريرو (58) وكويفا (84 من ركلة جزاء) للبيرو، وفونيس موري (15) وغونزاليو هيغواين (77) للأرجنتين.

وتراجع المنتخب الأرجنتيني للمركز الخامس برصيد 16 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن المتصدرة أوروغواي، ونقطتين عن البرازيل صاحبة الوصافة، فيما رفعت بوليفيا رصيدها إلى 7 نقاط في المركز قبل الأخير.