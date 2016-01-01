نيمار يقود البرازيل لسحق بوليفيا بخماسية

سحقت البرازيل منافستها بوليفيا 5-0 في تصفيات كأس العالم لكرة القدم، ليحقق المدرب تيتي ثالث انتصار له على التوالي، بعدما قدمت بطلة العالم 5 مرات أفضل أداء لها منذ فترة طويلة.

ولم تفز بوليفيا بأي مباراة خارج أرضها في تصفيات كأس العالم منذ 1993، وقدمت البرازيل عرضاً رائعاً في الشوط الأول، سجلت خلاله أربعة أهداف.

وافتتح نيمار التسجيل بعد مرور عشر دقائق فقط بعد عمل رائع من زميله غابرييل جيسوس، وضاعف فيليب كوتينيو الغلة بعد 15 دقيقة أخرى بعدما استفاد من عمل رائع اخر من جوليانو وداني ألفيس، ليضع الكرة في الشباك من مسافة قريبة.

وبدأ فيليبي لويس التحرك للهدف الثالث من نصف ملعبه وبعد أن مرر إلى نيمار عادت إليه الكرة ليهز شباك الحارس كارلوس لامبي.

وأحرز غابرييل جيسوس الهدف الرابع قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين، بعدما سدد تمريرة نيمار فوق لامبي.

وسجل البديل روبرتو فيرمينو الهدف الخامس من ركلة ركنية في الدقيقة 75، لتبقى البرازيل في المركز الثاني في تصفيات أمريكا الجنوبية التي تضم عشرة منتخبات.

ويتأهل الأربعة الأوائل إلى نهائيات روسيا 2018 مباشرة، بينما يواجه صاحب المركز الخامس بطل الأوقيانوس.