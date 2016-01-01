300 هدف للنجم البرازيلي نيمار منذ بداية مسيرته

رفع النجم البرازيلي نيمار رصيده من الاهداف، منذ بداية مسيرته، إلى 300 هدف، بعد أن افتتح التسجيل لمنتخب بلاده في مباراته ضد بوليفيا (5-صفر) ضمن التصفيات المؤهلة الى مونديال 2018.



وسجل نيمار أهدافه على الشكل التالي: 49 في صفوف منتخب البرازيل، و18 هدفا في مختلف الفئات العمرية لمنتخبات بلاده (تحت 17 وتحت 20 والمنتخب الاولمبي)، و95 هدفا لبرشلونة، بالإضافة إلى 138 هدفا في صفوف فريقه السابق سانتوس.



ورفع نيمار رصيده الى 49 هدفا في 73 مباراة متخطيا رقم زيكو في المركز الرابع لأفضل الهدافين في تاريخ المنتخب البرازيلي، علما بأن الأسطورة بيليه يتصدر الترتيب العام برصيد 77 هدفا يليه رونالدو (62) هدفا ثم روماريو (59 هدفا).



وبالنظر إلى أن نيمار لا يزال في الرابعة والعشرين من عمره، فإن الرقم القياسي المطلق لبيليه ليس بعيدا عن متناوله.