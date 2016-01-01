الرئيسية | رياضة | كورة عالمية | 300 هدف للنجم البرازيلي نيمار منذ بداية مسيرته

300 هدف للنجم البرازيلي نيمار منذ بداية مسيرته

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 18 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
300 هدف للنجم البرازيلي نيمار منذ بداية مسيرته

 رفع النجم البرازيلي نيمار رصيده من الاهداف، منذ بداية مسيرته، إلى 300 هدف، بعد أن افتتح التسجيل لمنتخب بلاده في مباراته ضد بوليفيا (5-صفر) ضمن التصفيات المؤهلة الى مونديال 2018. 

وسجل نيمار أهدافه على الشكل التالي: 49 في صفوف منتخب البرازيل، و18 هدفا في مختلف الفئات العمرية لمنتخبات بلاده (تحت 17 وتحت 20 والمنتخب الاولمبي)، و95 هدفا لبرشلونة، بالإضافة إلى 138 هدفا في صفوف فريقه السابق سانتوس. 

ورفع نيمار رصيده الى 49 هدفا في 73 مباراة متخطيا رقم زيكو في المركز الرابع لأفضل الهدافين في تاريخ المنتخب البرازيلي، علما بأن الأسطورة بيليه يتصدر الترتيب العام برصيد 77 هدفا يليه رونالدو (62) هدفا ثم روماريو (59 هدفا). 

وبالنظر إلى أن نيمار لا يزال في الرابعة والعشرين من عمره، فإن الرقم القياسي المطلق لبيليه ليس بعيدا عن متناوله.

مجموع المشاهدات: 1 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

أرشيف الرياضة

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)