300 هدف للنجم البرازيلي نيمار منذ بداية مسيرته
رفع النجم البرازيلي نيمار رصيده من الاهداف، منذ بداية مسيرته، إلى 300 هدف، بعد أن افتتح التسجيل لمنتخب بلاده في مباراته ضد بوليفيا (5-صفر) ضمن التصفيات المؤهلة الى مونديال 2018.
وسجل نيمار أهدافه على الشكل التالي: 49 في صفوف منتخب البرازيل، و18 هدفا في مختلف الفئات العمرية لمنتخبات بلاده (تحت 17 وتحت 20 والمنتخب الاولمبي)، و95 هدفا لبرشلونة، بالإضافة إلى 138 هدفا في صفوف فريقه السابق سانتوس.
ورفع نيمار رصيده الى 49 هدفا في 73 مباراة متخطيا رقم زيكو في المركز الرابع لأفضل الهدافين في تاريخ المنتخب البرازيلي، علما بأن الأسطورة بيليه يتصدر الترتيب العام برصيد 77 هدفا يليه رونالدو (62) هدفا ثم روماريو (59 هدفا).
وبالنظر إلى أن نيمار لا يزال في الرابعة والعشرين من عمره، فإن الرقم القياسي المطلق لبيليه ليس بعيدا عن متناوله.
الفتاة القاصر لمياء المعتقلة ضمن "خلية الداعشيات" نالت شهادة من المجلس العلمي قبل 3 أشهر (صور)
أخبارنا المغربية : كشفت مصادر أن الفتاة القاصر لمياء عزي، القاطنة بمدينة سيدي سليمان و التي اعتقلت قبل أيام ضمن ما سمي ”خلية 10 نساء”، هي تلميذة كان ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟