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واندا نارا: أجبرت إنتر على تجديد عقد إيكاردي

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 10 دقيقة مضت
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واندا نارا: أجبرت إنتر على تجديد عقد إيكاردي

كشفت زوجة ووكيلة أعمال قائد إنتر ميلان الإيطالي، الأرجنتيني ماورو إيكاردي، واندا نارا، عن اهتمام نادي ريال مدريد الإسباني وأندية أوروبية كبرى بالحصول على خدماته.

 

وفي مقابلة لموقع (Infobae) قالت نارا: "تمكنت من تمديد العقد وجعل ماورو يحصل على مبلغ مادي أكبر وأن يكون الشرط الجزائي بعقده هو الأعلى في إيطاليا".

 

وأضافت: "العام الماضي تم بيع 50% من الصورة الدعائية لماورو إلى إنتر بينما نمتلك نحن الـ50 الباقية. يوفنتوس وريال مدريد وباريس سان جيرمان وأتلتيكو.. جميعها أندية التقيت بممثليها وجميعهم مهتمين بضم ماورو".

 

وسردت نارا تفاصيل تمديد عقد إيكاردي مع إنتر بعد أن قضى موسماً واحداً في صفوفه، مبينة: "لم يكن أمامهم أي خيار سوى القبول في ظل العدد الكبير من الأندية التي كانت ترغب في الحصول على خدماته".

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