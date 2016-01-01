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مدرب إيطاليا يطرد غراتسيانو بيلي من معسكر المنتخب

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 9 دقيقة مضت
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مدرب إيطاليا يطرد غراتسيانو بيلي من معسكر المنتخب مدرب إيطاليا يطرد غراتسيانو بيلي من معسكر المنتخب

طرد المهاجم غراتسيانو بيلي، اليوم الخميس، من معسكر منتخب إيطاليا لكرة القدم، لإهانته مدرب الفريق جيامبيرو فينتورا، خلال مواجهة إسبانيا، أمس الخميس، بالتصفيات المؤهلة لمونديال 2018 في روسيا.

 

واتخذ فينتورا والاتحاد الإيطالي لكرة القدم قرار طرد بيلي وحرمانه من المشاركة في مواجهة مقدونيا، الأحد المقبل، بعدما رفض تحية المدرب عندما غادر الملعب، ليحل محله تشيرو إيموبيلي في مباراة إسبانيا التي انتهت بالتعادل (1-1).

 

واستاء بيلي من قرار استبداله وفي طريقه لغرف تغيير الملابس رفض تحية فينتورا كما قام بتوجيه الشتائم له.

 

وتعليقاً على قرار طرد بيلي كتب الاتحاد الإيطالي على موقعه الإلكتروني: "اللعب بهذا القميص يستلزم مشاركة قيم تبدأ من احترام الجهاز الفني والزملاء والمشجعين.. اللاعب سيعود اليوم إلى ناديه".

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