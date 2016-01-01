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كوت ديفوار تنتفض ضد مالي بثلاثية و توجه رسالة قوية للمنتخب المغربي (فيديو)

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 54 دقيقة مضت
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كوت ديفوار تنتفض ضد مالي بثلاثية و توجه رسالة قوية للمنتخب المغربي (فيديو) كوت ديفوار تنتفض ضد مالي بثلاثية و توجه رسالة قوية للمنتخب المغربي (فيديو)

قلب المنتخب الإيفواري تخلفه بهدف أمام ضيفه المنتخب المالي إلى تقدم بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018.

و عاد المنتخب الإيفواري سريعاً وبقوة إلى مباراته أمام مالي عقب تأخره بهدف مبكر سجله سامبو ياتباري في الدقيقة 18، وسجل ثلاثة أهداف أحرزها على التوالي جوناثان كودجيا في الدقيقة 26 والمالي ساليف كوليبالي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 31، وجيرفينيو في الدقيقة 34.

وبتلك النتائج تصدر منتخب كوت ديفوار المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط يليه منتخبا الغابون والمغرب بنقطة واحدة فيما احتل منتخب مالي المركز الأخير بلا نقاط.

 
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