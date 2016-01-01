حكم سوداني يشهر انذارا وهميا في تصفيات المونديال

أثار الحكم السوداني محمد الفضيل جدلا كبيرا خلال قيادته المباراة التي جمعت بين منتخبي غانا وأوغندا، ضمن منافسات المجموعة الخامسة من تصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لمونديال روسيا لكرة القدم 2018، بعدما رفع يده “فارغة” أمام لاعب أوغندا من دون أن يشهر له أي إنذار.

وارتكب لاعب المنتخب الأوغندي نيكولا وادادا خطأ في الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول، ليطلق الحكم السوداني الفضيل صافرته معلنا عن احتسابه ضربة حرة غير مباشرة لصالح المنتخب الغاني، وتوجه صوب نيكولا وادادا وبدا للوهلة الأولى أنه في طريقه لإشهار إنذار أصفر في وجهه.

وفاجأ الحكم الجميع حينما رفع يده “فارغة” من أي إنذار وبدا أنه أشهر “إنذارا وهميا” تجاه اللاعب في مشهد يحدث للمرة الأولى في ملاعب كرة القدم، ما أثار جدلا واهتماما من مختلف وسائل الإعلام قبل أن يعود لينذر اللاعب في لقطة أخرى في الشوط الثاني حينما ارتكب وادادا خطأ استحق عليه البطاقة الصفراء.