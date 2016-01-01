الاصابة تبعد هداف دوري ابطال اوروبا 6 أشهر عن الملاعب
أفاد الاتحاد البولوني لكرة القدم بأن مهاجمه اركاديوش ميليك سيغيب عن الملاعب لمدة ستة اشهر بعد اصابته في اربطة الركبة خلال فوز منتخب بلاده، أمس السبت، على الدنمارك 3-2 في تصفيات كأس العالم 2018.
وقال ياكوب كفياتكوفسكي الناطق الرسمي باسم الاتحاد على مدونة تويتر "خضع اركاديوش ميليك لفحوصات في ركبته فتبين إصابته بتمزق في الرباط الصليبي".
وأضاف "سيعود الى ناديه نابولي حيث سيخضع لعملية جراحية سيغيب على اثرها عدة اشهر عن الملاعب".
وكان ميليك انتقل الى صفوف نابولي الايطالي قادما من اياكس الهولندي، في غشت الماضي، ليحل بدلا من الهداف الارجنتيني غونزالو هيغواين المنتقل بدوره الى يوفنتوس.
وتألق ميليك في صفوف فريقه الجديد ويتصدر ترتيب الهدافين في دوري ابطال اوروبا برصيد 3 اهداف بالتساوي مع ليونيل ميسي وسيرجيو اغويرو وادينسون كافاني
- هذه مضامين العرض الذي سيتقدم به بنكيران لإقناع شباط بالتحالف معه في الحكومة المقبلة
- اعتداء على الصحفية بشرى الضو و محاولة خنق كاميرامان بمقر حزب الاستقلال و هذا ما وقع (فيديو)
- السيبة هادي ...الحموشي فينك ؟ شاهد ماذا يقع لشرطة المرور في بوجدور
- هادشي لي بقا ناقص...الصقور يعتقلون لصا متلبسا بسرقة دراجة نارية والمفاجأة طلع عسكري وهذه المدينة التي يعمل بها
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟