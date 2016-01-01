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الاصابة تبعد هداف دوري ابطال اوروبا 6 أشهر عن الملاعب

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات ساعة واحدة مضت
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الاصابة تبعد هداف دوري ابطال اوروبا 6 أشهر عن الملاعب الاصابة تبعد هداف دوري ابطال اوروبا 6 أشهر عن الملاعب

أفاد الاتحاد البولوني لكرة القدم بأن مهاجمه اركاديوش ميليك سيغيب عن الملاعب لمدة ستة اشهر بعد اصابته في اربطة الركبة خلال فوز منتخب بلاده، أمس السبت، على الدنمارك 3-2 في تصفيات كأس العالم 2018. 

 

وقال ياكوب كفياتكوفسكي الناطق الرسمي باسم الاتحاد على مدونة تويتر "خضع اركاديوش ميليك لفحوصات في ركبته فتبين إصابته بتمزق في الرباط الصليبي". 

 

وأضاف "سيعود الى ناديه نابولي حيث سيخضع لعملية جراحية سيغيب على اثرها عدة اشهر عن الملاعب". 

 

وكان ميليك انتقل الى صفوف نابولي الايطالي قادما من اياكس الهولندي، في غشت الماضي، ليحل بدلا من الهداف الارجنتيني غونزالو هيغواين المنتقل بدوره الى يوفنتوس. 

 

وتألق ميليك في صفوف فريقه الجديد ويتصدر ترتيب الهدافين في دوري ابطال اوروبا برصيد 3 اهداف بالتساوي مع ليونيل ميسي وسيرجيو اغويرو وادينسون كافاني

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