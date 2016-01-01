تبرئة بيكيه من تهمة إزاله علم إسبانيا
نشر الاتحاد الإسباني لكرة القدم بياناً، أرفقه بصورة لقميص المنتخب الوطني ذات الأكمام الطويلة، يؤكد فيه أن جيرارد بيكيه لم يزل علم بلاده، معرباً عن دعمه لمدافع برشلونة الإسباني الذي أعلن تركه المنتخب عقب مونديال روسيا 2018.
وأكد الاتحاد في البيان: "إزاء الجدل الدائر حول تقصير أكمام قميص جيرارد بيكيه لإزالة علم إسبانيا، يريد الاتحاد توضيح أن قميص شركة الملابس الرياضية (أديداس) ذات الأكمام الطويلة لا يوجد به علم إسبانيا".
وأضاف: "ويعبر الاتحاد أيضاً عن دعمه للاعب الدولي إزاء هذه الحملة بعد تقصير أكمامه خلال مواجهة اليوم أمام ألبانيا".
وتابع: "على عكس كل ما يشاع من خلال بعض التعليقات المغرضة التي تتهم اللاعب الإسباني بإزاله أكمام قميصه لعدم ارتداء علم بلاده، يريد الاتحاد توضيح أن قميص شركة أديداس ذات الأكمام الطويلة لا يحتوي على علم إسبانيا، ويمكن أيضاً ملاحظة هذا الأمر في قميص زميله سيرجيو راموس".
وكرد فعل على هذا الأمر، أعلن بيكيه أنه سيعتزل اللعب دولياً عقب مونديال روسيا 2018.
وأكد بيكيه في تصريحات من المنطقة المختلطة عقب لقاء ألبانيا مساء الأحد والي انتهى بفوز إسبانيا بثنائية نظيفة "سئمت من التشكيك دائماً في التزامي. مونديال روسيا سيكون البطولة الأخيرة لي مع المنتخب وأتمنى أن أخوضه برغبة كبيرة".
وأضاف اللاعب، الذي خاض مباراته الـ86 مع "لا روخا": "الجماهير لا تعاملني بشكل جيد على الرغم التزامي الكامل، من الواضح أن هناك أشخاص ترى أنه من الأفضل عدم وجودي. أشعر بحافز كبير مع مشروعه جولين الجديد وسيقدم لنا الكثير ولهذا سأواصل حتى المونديال. بدأنا وسننهي المشوار سوياً".
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