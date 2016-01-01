والدة خاميس رودريغيز تؤكد تعرض ابنها لتهديدات بالقتل

أعلنت بيلار روبيو، والدة لاعب فريق ريال مدريد الإسباني والمنتخب الكولومبي لكرة القدم، خاميس رودريغيز، أنها تلقت تهديدات بقتل ابنها.

وقالت الأم أنها تلقت هذه التهديدات في منشورات من حساب آخر على شبكة تويتر يدعى (@Frekeman)، غير مفعل الآن، والتي تقول: "هل تريدين أن تعرفي كيف سأقتل خاميس ؟"، و"أنا في طريقي لبيتك مسلحاً".

وأوضحت روبيو عبر حسابها على تويتر أيضاً أن ذلك الشخص أرسل إليها صوراً أخرى تحتوي على العديد من الأسلحة والذخيرة، ولكنه مسحها بعد ذلك.

ولم يعلق خاميس رودريغيز، الموجود حالياً في مدريد لاستكمال مرحلة التعافي، على الأمر حتى الآن، ولا السلطات الكولومبية.

يذكر أن اللاعب يعاني من بعض المشكلات البدنية وبالتالي لن يشارك في مباراة الثلاثاء المقبلن بمدينة بارانكييا الكولومبية مع منتخب بلاده أمام نظيره الأوروغوياني، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

يذكر أن منتخب كولومبيا يحتل المركز الرابع في التصفيات برصيد 16 نقطة، بفارق 3 نقاط فقط عن أوروغواي المتصدرة (19 نقطة).