بادو الزاكي قريب من تدريب المنتخب الليبي

نورالدين ثلاج-أخبارنا المغربية

يقترب المدرب الوطني بادو الزاكي، من تدريب المنتخب الليبي الأول، خلفا لخافيير كليمينتي المقال أخيرا بسبب سوء النتائج.

وأكدت الصحافة الليبية أن الاتحاد المحلي، اتصل بمدربين كثر، أبرزها بادو الزاكي، المدرب السابق لعدد من الفرق الوطنية والمنتخب الوطني، مضيفة أن الاتحاد ينتظر رد بادو الزاكي حول تدريب الليبيين، غير أنه يبقى من بين أبرز المرشحين للمنصب.

واضطر الاتحاد الليبي إلى إقالة كليمينتي، بسبب سوء النتائج، آخرها الخسارة القاسية أمام الكونغو الديمقراطية في إقصائيات كأس العالم، حيث لم يتمكن من تبرير الهزيمة أمام الجمهور الليبي، الذي طالبه بالرحيل فورا.