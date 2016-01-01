البلجيكي بنتيكي يسجل أسرع هدف في تاريخ تصفيات كأس العالم (فيديو)

سجل مهاجم منتخب بلجيكا كريستيان بنتيكي أسرع هدف في تاريخ تصفيات ونهائيات كأس العالم عندما هز شباك جبل طارق بعد مرور سبع ثوان فقط على انطلاق المباراة الاثنين 10 أكتوبر/تشرين الأول.

وأحرز بنتيكي الهدف من أول هجمة بعد ركلة البداية، ليسجل رقما قياسيا جديدا وذلك ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثامنة للتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018.

وكان الرقم القياسي السابق مسجلا باسم لاعب سان مارينو دافيدي غالتييري وسجله في مرمى إنجلترا بعد 8.3 ثوان على انطلاق المباراة في نوفمبر/تشرين الثاني 1993 ضمن التصفيات المؤهلة إلى مونديال 1994.

ويحمل التركي هاكان شكور الرقم القياسي لأسرع هدف في نهائيات كأس العالم وسجله في مرمى كوريا الجنوبية عام 2002 بعد 10.8 ثوان.

ويعتبر هدف بنتيكي في مرمى الحارس ديرين إبراهيم أسرع هدف في تاريخ المنتخب البلجيكي.

وشارك بنتيكي (25 عاما) أساسيا بعد إصابة مهاجم إيفرتون الإنجليزي روميلو لوكاكو.

يذكر أن منتخب بلجيكا يحتل المركز الثاني في التصنيف العالمي للمنتخبات الذي يصدره الفيفا شهريا، في حين أن منتخب جبل طارق الذي يشارك منذ فترة وجيزة في المنافسات الدولية يحتل المركز قبل الأخير.