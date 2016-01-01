حادث مروع يفجع منتخب سيدات ألمانيا

لقيت الألمانية الدولية الشابة لاريسا غوردل، لاعبة فريق شوت ماينز، مصرعها في حادث سير أليم أنهى حياتها في سن الـ 21 عاما، وذلك ليلة السبت، 8 أكتوبر/تشرين الأول.

ووفقا لمجلة "كيكر - Kicker" الألمانية، فإن سيارة فولكسفاغن كانت تسير في الطريق المعاكس، ويقودها شاب يبلغ من العمر 20 عاما وإلى جانبه شاب آخر عمره 19 عاما، اصطدمت بسيارة لاريسا، لاعبة المنتخب الألماني لكرة القدم للناشئات تحت 21 عاما، من طراز "تويوتا"، الأمر الذي أدى إلى مصرع الأشخاص الثلاثة.

ونعى ينس كيلي المدير الرياضي لنادي شوت ماينز اللاعبة الراحلة قائلا: "صدمنا لسماعنا أخبار مقتل لاريسا، لا أعرف ماذا أقول في الوقت الراهن".

وأضاف: "الوضع مأساوي، ربما لم تكن مسؤولة عن هذا الحادث، قلوبنا مع عائلة لاريسا وأصدقائها".