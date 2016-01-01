حادث مروع يفجع منتخب سيدات ألمانيا
لقيت الألمانية الدولية الشابة لاريسا غوردل، لاعبة فريق شوت ماينز، مصرعها في حادث سير أليم أنهى حياتها في سن الـ 21 عاما، وذلك ليلة السبت، 8 أكتوبر/تشرين الأول.
ووفقا لمجلة "كيكر - Kicker" الألمانية، فإن سيارة فولكسفاغن كانت تسير في الطريق المعاكس، ويقودها شاب يبلغ من العمر 20 عاما وإلى جانبه شاب آخر عمره 19 عاما، اصطدمت بسيارة لاريسا، لاعبة المنتخب الألماني لكرة القدم للناشئات تحت 21 عاما، من طراز "تويوتا"، الأمر الذي أدى إلى مصرع الأشخاص الثلاثة.
ونعى ينس كيلي المدير الرياضي لنادي شوت ماينز اللاعبة الراحلة قائلا: "صدمنا لسماعنا أخبار مقتل لاريسا، لا أعرف ماذا أقول في الوقت الراهن".
وأضاف: "الوضع مأساوي، ربما لم تكن مسؤولة عن هذا الحادث، قلوبنا مع عائلة لاريسا وأصدقائها".
بشرى لعناصر هاته الفئة : زيادة مرتقبة في الأجور ابتداءا من هذا التاريخ
أخبارنا المغربية من المنتظر أن يتوصل عناصر بالقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والحرس الملكي والقوات المساعدة، بزيادة مادية على مستوى الأجور مع حلول سنة 2017. و قد ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟