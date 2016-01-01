إقالة مدرب الجزائر بسبب خلافاته مع اللاعبين
أقال الاتحاد الجزائري لكرة القدم مدرب المنتخب الاول، الصربي ميلوفان راييفاتش، بعد نحو ثلاثة أشهر فقط من تعيينه، وذلك بعد تعادل "الخضر" على أرضهم مع الكاميرون 1-1 ضمن تصفيات مونديال 2018 لكرة القدم .
وأعلنت القناة الرسمية الجزائرية اليوم الثلاثاء ان "الاتحاد الجزائري قرر فسخ عقد راييفاتش بالتراضي"، مضيفة أن مساعدي المدرب يزيد منصوري ونبيل نغيز سيتوليان المهمة حتى تعيين مدرب جديد.
وكان رئيس الاتحاد الجزائري محمد روراوة التقى أمس الاثنين مع المدرب الصربي البالغ 62 عاما والذي حل بدلا من الفرنسي كريستيان غروكوف، وذلك لحسم مستقبله.
وتردد ان لاعبي المنتخب الاخضر، وخصوصا سفيان فيغولي وياسين براهيمي، رفضوا التعامل مع راييفاتش وطالبوا برحيله بعد تحميله مسؤولية التعادل مع الكاميورن الاحد الماضي.
ووقعت الجزائر في مجموعة قوية مع نيجيريا والكاميرون وزامبيا.
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