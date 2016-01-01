البرازيل تعود بفوز ثمين من فنزويلا وتعتلي الصدارة والأرجنتين تسقط بميدانها

عاد المنتخب البرازيلي لكرة القدم بفوز ثمين من فنزويلا عقب فوزه، أمس الثلاثاء، على مضيفه الفنزويلي في المباراة التي جمعت بينهما، في ميريدا، صفر-2، برسم الجولة العاشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم روسيا 2018.

وسجل هدفي (السيليساو) كل من غابرييل جيزوس (8) وويليان (53).

وبهذا الفوز صعد المنتخب البرازيلي إلى صدارة الترتيب ب21 نقطة متقدما بنقطة واحدة على منتخب الأوروغواي.

وفي المقابل، سقط المنتخب الارجنتيني بميدانه، عندما خسر أمام ضيفه البارغوياني صفر-1، أمس، في قرطبة، برسم الجولة ذاتها من تصفيات أمريكا الجنوبية.

وسجل ديرليس غونزاليز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 18.

وبهذه الهزيمة تراجع المنتخب الأرجنتيني إلى المركز الخامس ب16 نقطة.

من جهته، تعادل منتخب بوليفيا مع ضيفه الاكوادوري 2-2 في لاباز، حيث سجل بابلو اسكوبار (4 و43) لبوليفيا، واينر فالنسيا (48 و89) للاكوادور.

كما تعادل منتخب كولومبيا مع ضيفه الاوروغوياني 2-2 بارانكويلا. وسجل ابيل اغويلار (15) وياري مينا (84) لكولومبيا، وكريستيان رودريغيز (27) ولويس سواريز (73) هدفي الأوروغواي.

أما منتخب الشيلي فقدفاز على ضيفه البيروفي 2-1 في سانتياغو.

وسجل هدفي الشيلي ارتورو فيدال (10 و85)، بينما سجل للبيرو اديسون فلوريس (76).

وفي ما يلي ترتيب منتخبات امريكا الجنوبية بعد إجراء الجولة العاشرة من التصفيات:

المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه نقاطه

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البرازيل 10 6 3 1 23 9 21

الاوروغواي 10 6 2 2 21 7 20

الاكوادور 10 5 2 3 18 14 17

كولومبيا 10 5 2 3 15 12 17

الارجنتين 10 4 4 2 11 9 16

البارغواي 10 4 3 3 10 12 15

الشيلي 10 4 2 4 15 16 14

البيرو 10 2 2 6 11 19 8

بوليفيا 10 2 2 6 11 20 8

فنزويلا 10 - 2 8 9 26 2