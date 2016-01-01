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بوفون أول حارس مرمى يتوج بجائزة القدم الذهبية

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 27 دقيقة مضت
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بوفون أول حارس مرمى يتوج بجائزة القدم الذهبية بوفون أول حارس مرمى يتوج بجائزة القدم الذهبية

أعلن نادي يوفنتوس، تتويج قائده المخضرم بوفون بجائزة القدم الذهبية، ليصبح بذلك أول حارس مرمى يفوز بها.

 

وبات بوفون رابع لاعب من يوفنتوس، بعد روبرتو باجيو، بافل نيدفيد، وأليساندرو دل بييرو، يتوج بالجائزة التي تمنح في مونت كارلو، وذلك تقديراً لتألقه مع الفريق على أرضية الملعب ودوره الملهم خارج المستطيل الأخضر"، حسب ما ذكره النادي.

 

وفاز بوفون (38 عاماً) بالمركز الأول في تصويت المشجعين الإلكتروني، وذلك بعد أن جاء ضمن قائمة مختصرة من 10 لاعبين تتجاوز أعمارهم (28 عاماً)، رشحتها لجنة من الصحافيين الدوليين.

 

وتقدم الجائزة سنوياً منذ 2003 في حفل يرافقه مزاد خيري.

 

وجاء فوز بوفون في التصويت متفوقاً على البرتغالي كريستيانو رونالدو، الأرجنتيني ليونيل ميسي، وحارس إسبانيا إيكر كاسياس.

 

 

   

 

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