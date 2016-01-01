الرئيسية | رياضة | كورة عالمية | أسوأ منتخب في العالم يكسر نحسا طارده 15 عاما

أسوأ منتخب في العالم يكسر نحسا طارده 15 عاما

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
أسوأ منتخب في العالم يكسر نحسا طارده 15 عاما أسوأ منتخب في العالم يكسر نحسا طارده 15 عاما

تمكن منتخب سان مارينو لكرة القدم الذي يلقب بـ "أسوأ منتخب في العالم"، من تسجيل أول هدف له خارج ميدانه، ليكسر نحسا طارده لمدة 15 عاما.

 

ويدين منتخب سان مورينو إلى لاعبه ماتيا ستيفانيلي، الذي وقع على هذا الهدف الغالي، في المباراة التي خسرها منتخب بلاده أمام مضيفه النرويجي (1-4)، ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم التي تستضيفها روسيا عام 2018.

 

فعلى الرغم من الخسارة، فقد كانت فرحة لاعبي منتخب سان مارينو كبيرة بالهدف، الذي مكنهم من كسر نحس دام 15 عاما، حيث كانت آخر مرة يسجله فيه المنتخب المغمور هدفا خارج قواعده في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم، تعود إلى 25 أبريل/نيسان 2001 ضمن تصفيات كأس العالم 2002، حيث سجل منتخب سان مورينو آنذاك هدفا خارج ميدانه أمام مضيفه منتخب ليتوانيا.

 

وهذا أول هدف لمنتخب سان مورينو في التصفيات الحالية، والتي يحتل خلالها المركز الأخير في المجموعة الثالثة بصفر نقطة، بعد تلقيه ثلاث هزائم.

 

مجموع المشاهدات: 4561 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

أرشيف الرياضة

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)