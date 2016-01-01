مشادة عنيفة بين الأسطورة مارادونا وفيرون

دخل اللاعبان الأرجنتينيان دييغو مارادونا، وخوان سيباستيان فيرون، في مشادة كلامية، خلال النسخة الثانية من "مباراة من أجل السلام" الخيرية، التي أقيمت في العاصمة الإيطالية روما، تحت رعاية البابا فرانسيس بابا الفاتيكان.

وبعد انتهاء الشوط الأول من المباراة، دخل اللاعبان في مشادة عنيفة في وسط الميدان أمام أنظار الجماهير التي حضرت اللقاء في الملعب الأولمبي بروما.

وقال مارادونا خلال حديثه، الذي التقطته عدسات التصوير التليفزيوني مع فيرون: "لا، أنا لا أخدعك، أقول لك الأشياء في وجهك".

وجمعت الزمالة بين مارادونا وفيرون في نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني خلال الـ90 من القرن الماضي، كما تولى مارادونا تدريب فيرون في منتخب الأرجنتين خلال بطولة كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا.

وشاب التوتر العلاقة بين اللاعبين خلال الفترة الأخيرة بسبب خلافهما حول الموقف المتأزم، الذي يمر به الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.

واتهم مارادونا في يوليو (تموز) الماضي فيرون بالخيانة، ليرد الأخير الذي يشغل منصب الرئيس الحالي لنادي إستوديانتيس، بأن ما قاله زميله القديم لا أهمية له.

وسبق المباراة لقاء بين اللاعبين المشاركين في الحدث الخيري مع بابا الفاتيكان، حيث التقى البابا فرانسيس الذي يحمل الجنسية الأرجنتينية مع مارادونا.