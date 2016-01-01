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موعد القرار النهائي بخصوص زيادة عدد المنتخبات في مونديال 2026

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات ساعة واحدة مضت
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موعد القرار النهائي بخصوص زيادة عدد المنتخبات في مونديال 2026

 أعلن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الخميس، أن القرار النهائي بشأن زيادة عدد المنتخبات المشاركة بمونديال 2026 من 32 إلى 48 منتخبا، سيتم اتخاذه في شهر يناير المقبل.

وقال السويسري جياني إنفانتينو، عقب اجتماع مجلس الاتحاد الدولي: "نحن في مشاورات مكثفة"، لكن لم يكن هناك أي تصويت في هذا الأمر، مشيرا إلى أن المجلس سيتخذ القرار، مطلع العام المقبل.

وأوضح رئيس الفيفا: "هناك الكثير من العمل يتعين علينا القيام به، لكننا أجرينا محادثات جيدة للغاية".

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