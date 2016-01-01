كريستيانو رونالدو يتسلم جائزة أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا

توج نجم ريال مدريد الإسباني، البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة أفصل لاعب بدوري أبطال أوروبا التي تقدمها صحيفة ماركا لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية، خلال حفل أقيم بمدريد.

ونال البرتغالي الجائزة عن المسابقة بنسختها الماضية بعد فوزه بغالبية أصوات قراء الصحيفتين، في استفتاءات أجريت على موقعهما الإلكتروني، عقب كل جولة من جولات المسابقة خلال الموسم الماضي.

ويعود الفضل في ذلك جزئياً إلى أهدافه الـ16 التي سجلها في أبطال أوروبا، الذي توج به "الملكي".